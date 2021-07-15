Мнение: Шаг за шагом. США готовятся к выводу войск из Ирака

Спецпредставитель Белого Дома по Ближнему Востоку Бретт МакГерк (при Обаме он курировал деятельность коалиции против ИГИЛ и проект по созданию курдского государства) на встрече с премьер-министром Ирака сообщил, что США намерены осуществить постепенный поэтапный вывод своих войск из Ирака в рамках развития американо-иракского стратегического партнерства. Сначала должны быть выведены боевые части, а затем части обеспечения и инструкторы. Вывести войска из Ирака США обязывает принятый в 2020-м году закон, который требует вывода всех иностранных войск с территории страны. США этот вопрос всячески игнорировали и профанировали, но в последние месяцы давление на их активы в Ираке неуклонно возрастает – обстрелы посольства, "Зеленой зоны", основных баз и логистических конвоев стали регулярными, при этом разумных вариантов, как это все прекратить у США нет. Поэтому на фоне бегства американских войск из Афганистана, снова появились сообщения о выводе американских войск из Ирака. Как пишут осведомленные источники, МакГерк предложил премьер-министру Ирака согласовать сроки вывода войск во время визита иракской делегации в Вашингтон.

После появления сообщений о заявлении МакГерка, некоторые официальные источники бросились опровергать обещания о скором выводе войск, но часть американских и ираских источников пишут, что вывод войск действительно готовится, но он будет не столь стремительным, как это происходит в Афганистане и речь идет именно о постепенном выводе. Забавно было наблюдать заявления корреспондента BBC, которому источники в правительстве Ирака и США сначала заявили о подготовке вывода войск, а затем другие источники сообщили, что все не так и вывод войск не планируется. При этом в офисе премьер-министра Ирака подтвердили обсуждение вопроса о выводе войск. По всей видимости информация просочилась раньше времени.

Тут стоит ясно понимать важный момент – в случае прекращения оккупации Ирака, США не смогут поддерживать оккупацию северо-восточной Сирии, так как основное снабжение северо-восточной Рожавы, где развернуты оккупационные контингенты, в основном идет с территории Ирака, через иракский Курдистан и переход в Фейш-Хабуре.

Собственно, уход из Ирака неизбежно повлечет за собой уход из Сирии в среднесрочной перспективе. Отсюда и попытки дезавуировать заявления МакГерка, так как вкупе с уходом из Афганистана, а также выводом батарей "Пэтриот" и THAAD из стран Персидского залива, все это очевидно будет выглядеть как стратегическое отступление США на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Торопиться США конечно же не будут. Осенью в Ираке очередные парламентские выборы, поэтому Вашингтон наверняка подождет их исхода и посмотрит, есть ли варианты переиграть ситуацию в Ираке в свою пользу и добиться ослабления влияния Ирана на иракский гос.аппарат и парламент.

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Бывший советник Трампа по нац.безопасности, махровый неокон Джон Болтон, давеча разразился желчной статьей, где полил Байдена, который конечно лучше Трампа, но на деле, он мало что сделал, чтобы реально изменить политику США.

Идея заключалась в следующем: бывший президент Дональд Трамп нанес ущерб нашему партнерству, как формальному, так и неформальному; союзники сомневались в нашем направлении и решимости; и, как следствие, наши враги стали сильнее. Однако приход президента Джо Байдена не означает, что союзы США снова процветают, их гармония восстановлена, потому что «Америка вернулась».

Подумайте еще раз. У Байдена уже есть значительный послужной список, когда он бросал союзников под автобус, когда ему это удобно, и союзники, затаив дыхание, соглашаются с его позицией. Безусловно, превзойти эффективность Трампа как лидера альянса – это низкая планка. И станет ли Байден эффективным глобальным лидером, очевидно, далеко не так, как если бы он судил о своей политике по ее достоинствам. Объективно хороший процесс – это хорошо, но не является ни необходимым, ни достаточным для продвижения интересов США. Улыбка, а не рычание на союзников и реальная вера в альянсы – это не лидерство, а только ситуационная осведомленность. В конечном итоге решающим критерием является по существу правильная политика.

Управление альянсом должно быть связано с политическим лидерством, а не с передовыми методами болтовни. Такого лидерства не было в списке любимых вещей Трампа; на самом деле он не «проводил» политику, он делал Трампа. Тем не менее, пока что деятельность Байдена ничем не примечательна, она состоит в основном из подтверждения позиций, занятых в то время, когда он был вице-президентом, что вряд ли является «гласностью». Фактически, даже в управлении альянсом Байден значительно отстает.

Буквально на прошлой неделе Байден подтвердил свое давнее мнение о том, что американские вооруженные силы должны покинуть Афганистан. Первым серьезным последствием этого отступления почти наверняка станет крах нашего союзника, нынешнего афганского правительства, который мы поддерживали и поддерживали после свержения Талибана в 2001 году. Основными бенефициарами вывода будут те самые террористы-талибы, с которыми Трамп стремился вести переговоры в 2020 году. , даже надеясь привезти в Кэмп-Дэвид, чтобы объявить об окончательной сделке. По иронии судьбы, именно в Афганистане взгляды Трампа и Байдена практически совпадают: оба хотели вывода войск. Поскольку Трамп лишен избирательного права продавать наших афганских союзников, Байден радостно выступил вперед, чтобы сделать это.

Так это новое руководство альянса Байдена? Представьте себе реакцию Тайваня, Японии и Южной Кореи, столкнувшихся с непосредственной угрозой со стороны Китая, на прощание американских войск в Кабуле. Затем есть Израиль и суннитские арабские монархии, производящие нефть. Они думали, что они были нашими союзниками, но теперь безуспешно пытаются объяснить смертельные риски, связанные с расширением прав и возможностей Ирана, их воинственного соседа, поддерживающего террористов и который вскоре станет ядерной державой.

В мире Обамы-Байдена-Керри Тегеран должен был стать нормальной страной после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному соглашению 2015 года, что стабилизировало бы Ближний Восток. И мечта никогда не умрет, если Байден сможет просто придумать, как снова вовлечь себя в сделку, не выглядя слишком явно подобострастным по отношению к аятоллам. Европейские союзники, такие как Великобритания, Франция и Германия, согласны с возвращением США. Они выигрывают от этого поворота колеса рулетки Байдена по управлению альянсами, в то время как второсортные арабские и израильские союзники могут ковырять песок.

Иран, конечно, льстит искушенным, тонким европейцам, чьи столицы наши дипломаты предпочитают посещать, а не горячие песчаные города Леванта. На всякий случай Байден запустил немного песка в дружеское лицо Израиля, возродив моральное равенство, рассматривая терроризм ХАМАС против израильского гражданского населения так, как Иерусалим наносит ответный удар в порядке самообороны.

Тем не менее, Байден также поделился с европейцами своей долей в управлении своим альянсом, ослепив их, предложив отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины COVID-19 на международном уровне, против чего решительно выступил Европейский союз. В итоге, однако, Байден дал Европе, которая неохотно выжидала с Трампом, многое из того, чего она хотела. Советники Байдена не только приветствуют европейцев словами «bonjour» или «guten tag», ЕС снова безразлично отвергает политику США и избегает последствий этого.

Германия, например, настаивала на разрешении России завершить строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на явное сопротивление Байдена. В отличие от этого, Байден поставил Канаду в тупик, отменив одобренный его предшественником нефтепровод Keystone XL. Европейские члены НАТО демонстрируют признаки возврата к своей старой привычке не тратить достаточно средств на оборону.

Европейцы по-прежнему в замешательстве по поводу величайшего вопроса этого столетия – вопроса о Китае . Многие до сих пор не осознают, как и мы, угрозу использования якобы коммерческих фирм, таких как Huawei, в качестве оружия для доминирования в телекоммуникациях 5G и наблюдения за всем, что через них проходит. Они также не готовы требовать от Пекина подотчетности, например, за торговые правила ВТО, которые он якобы принял два десятилетия назад (не меньше, чем развивающаяся страна, что она остается и, вероятно, всегда будет). Ошибка расхожего мнения состоит в том, чтобы делать вид, что успешная внешняя политика основывается на правильных ответах на такие вопросы процесса, как: работаем ли мы через альянсы или международные организации (на самом деле, это две очень разные вещи), или мы действуем в одностороннем порядке?

Это похоже на вопрос, предпочитаем ли мы есть вилкой или ложкой. Процесс не решает вопросов, связанных с целями политики, ресурсами и стратегиями их достижения. Иногда даже наши ближайшие союзники будут отделены от нас или между собой, или давление событий потребует более быстрых действий, чем наши друзья могут предпринять. Союзы не добьются многого, если мы не знаем наших целей и того, как союзники могут помочь в их достижении. В чем, например, состоит главная стратегия Байдена в отношении Китая? Шесть месяцев его правления, мы все еще не знаем. А Россия? После саммита Байден-Путин кибератаки на американские компании продолжаются. Сможет ли Байден отреагировать эффективно, как он угрожал, или он ищет «красную черту», ​​которую Барак Обама провел в Сирии?

Управление альянсом не для тех, у кого мало внимания, или для тех, кто предпочитает быть ведомым, а не руководить самим. Дипломатия Байдена еще не гарантирует победы.

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/of-biden-trump-and-alliances – цинк

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