Мнение: Оккультный психоз

1 июля 2021 года были приняты изменения в российские законы «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно этим изменениям, в России запрещается публично демонстрировать нацистскую атрибутику или символику, а также изображения «руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

В итоге все выродилось в примитивную и тупую цензуру. Всем книжным издательствам и магазинам предписано самостоятельно пересмотреть все имеющиеся у них издания и изъять те из них, где имеются любые изображения, где фигурируют нацистские символы и лица руководителей Третьего рейха. За исключением справочной литературы.

Абсурдность этого действа понятна: теперь под запрет подпадают, к примеру, "Семнадцать мгновений весны", эпопея "Освобождение" и тысячи других произведений как на бумаге, так и в виде плакатов, кино – да тут есть где развернуться.

Публикация плаката Кукрыниксов теперь вполне может быть приравнена к наказуемому деянию, так как на них изображен Гитлер – а его теперь нельзя ни упоминать, ни публиковать ни в каком виде.

По сути, теперь мы должны гордиться победой над тем, кого нельзя ни называть, ни озвучивать, ни изображать. Примитивные и тупые кремлевские страдают каким-то иррациональным шаманизмом, когда упоминание чего-то плохого (с их точки зрения) приравнивается буквально к его материализации. Путин, панически боящийся назвать Навального по фамилии – прекрасный пример такого солипсизма. Трусость на уровне рефлексов.

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