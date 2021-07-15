Мнение: О Мамонове
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Чуда не произошло.
R.I.P.
Ушёл из жизни человек, не побоявшийся в окаянные времена сказать со сцены слово Правды. И как бы ни свирепствовала цензура, оно разлетелось в Вечность.
Куда теперь, к сожалению, ушёл и Пётр Мамонов – актёр, музыкант и просто честный человек.
А Слово его живёт… Жжёт…
Вы всё играете, но эта ваша беспечная жизнь приведет к тому, что мы все будем учить китайский язык. Мой внук наверняка будет подсобным рабочим на нефтяной вышке, которой будет управлять китаец. А #Путин что? Он хлюпенький, он разведчик. Что он может?
Помянем новопреставленного раба Божия…
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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