 

Мнение: О Мамонове

15.07.2021, 19:06, Разное
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Чуда не произошло.

R.I.P.

Ушёл из жизни человек, не побоявшийся в окаянные времена сказать со сцены слово Правды. И как бы ни свирепствовала цензура, оно разлетелось в Вечность.

Куда теперь, к сожалению, ушёл и Пётр Мамонов – актёр, музыкант и просто честный человек.

А Слово его живёт… Жжёт…

Вы всё играете, но эта ваша беспечная жизнь приведет к тому, что мы все будем учить китайский язык. Мой внук наверняка будет подсобным рабочим на нефтяной вышке, которой будет управлять китаец. А #Путин что? Он хлюпенький, он разведчик. Что он может?
Помянем новопреставленного раба Божия…

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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