«Можете всю жизнь голосовать за Путина, он всегда пройдет»

Григорий Явлинский — об обновлении «Яблока», возвращении диссидентства и о том, кому все же можно поддержать на выборах его партию.

— Почему «Яблоку» разрешают участвовать в выборах?

— Ну, наверное, по той же причине, почему «Новой газете» существовать.

— Да, хорошо. И почему?

— Ну так, и почему?

— У меня на самом деле нет полного ответа на этот вопрос, есть набор гипотез.

— Ну так расскажите гипотезы. Правда, вы здесь задаете вопросы, как мне бы сказали в другом месте.

— Нет, ну у нас с вами не такое место.

— Не такое место, хорошо. Я, кстати, хотел это оговорить. Но я вам скажу — они думают, что мы декорация и что вы декорация. А мы думаем, что мы не декорация. Вот и все.

Кадр: «Новая газета»

— А кто прав?

— А вот жизнь покажет, история покажет.

— Где проходит та грань, когда мы с вами перестанем быть декорацией?

— Когда мы начинаем продуктивно и правильно влиять на людей, на процессы исторические и политические, происходящие в России.

— Я согласен с вами, что мы находимся в этом вопросе в одной лодке, но вы — политическая партия, и, следовательно, вы официально, на уровне устава занимаетесь тем, что боретесь за власть.

— Правильно.

— Мы не боремся за власть.

— Вы не боретесь.

— В этом смысле вы, ну вот с этой точки зрения, как только вы претендуете на власть, вы становитесь опасными.

— Верно. Нет, мы делаем одну и ту же работу… В принципе, мы должны были бы делать одну и ту же работу. Но это другой разговор. Да, они думают, что мы не опасны, и они делают все для того, чтобы мы не были опасны. А мы думаем, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы реально заставить их понимать, что с обществом нужно вести диалог. Вот и все, вот в этом наша цель.

Да, мы против партизанщины, мы против крови, мы против насилия принципиально. Мы хотим, как гражданская политическая сила, заставить власть с нами разговаривать.

Но мы можем это сделать, если за нами будут много млн человек. Их задача — разрушить мозги этих всех многих млн людей, погрузить их в какую-нибудь такую бессмыслицу и не дать им воспользоваться тем шансом, который на самом деле им предоставляет «Яблоко» и, скажу откровенно, «Новая газета», если не подведу вас только этим. Думаю, что не подведу.

— Нет, не подведете. Как мне кажется, наша позиция в газете сейчас заключается (я не знаю, правильная она или нет) в том, что мы хотим честно рассказывать обо всем, что происходит в стране, но мы не политическая организация.

— Кирилл, это принципиальная ситуация. Если вы готовы к обсуждению этой ситуации, то я в вашем распоряжении, но это уже тогда разговор про газету, а не про меня.

— Да, согласен.

— И здесь разговор очень серьезный. Потому что я думаю, что вы ошибаетесь. И если вы посмотрите на примеры в мире, то вы убедитесь в этом.

— Какой пример для нас наиболее…

— Да любой, любой — «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост», «Гардиан» — да любую газету, какую вы назовете, я вам в один момент покажу, что она не занимается просто обществом, она занимается политикой.

— Хорошо, давайте здесь многоточие поставим.

— Ну мы оставим. Я всегда в вашем распоряжении, хоть публично, хоть не публично.

— Спасибо. Последний раз фразу о том, что они думают, что они нас используют, а мы стараемся использовать их или играть в свою собственную игру…

— Нет, не так. Они думают, что они нас используют, а мы делаем свою работу. Вот так.

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