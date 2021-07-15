Сара Фергюсон выступила в поддержку бывшего мужа принца Эндрю: “Он добрый, хороший человек”

Несмотря на то что Сара Фергюсон уже 25 лет как разведена с принцем Эндрю, она занимает большое место в его жизни. Мало того что у них две дочери и сейчас они находятся в ожидании второго внука (или внучки), так они еще и продолжают жить бок о бок в виндзорской резиденции Royal Lodge. Там же весной прошлого года они вместе провели карантин. Вчера 61-летняя герцогиня дала интервью People, посвященное выходу ее первой художественной книге Her Heart for a Compass (до этого она занималась детской литературой). Но в беседе с журналистами она затронула и другие темы.

Так, впервые за два года она высказалась об отце своих детей. На вопросы о том, что помогло ей и Эндрю остаться рядом после развода в 1996 году, и о его уходе от королевских обязанностей в 2019 году она ответила:

Я действительно уважаю британскую монархию, мне очень нравятся их традиции и культура. У него свой собственный путь, а у меня свой, кельтский, духовный путь. Так что мы хорошо дополняем друг друга… Эндрю всегда был рядом со мной, и он никогда не закрывал передо мной дверь, если можно так выразиться.

Спустя пару секунд Сара добавила:

Какие бы проблемы у него ни были, я буду твердо стоять рядом с ним. Так что в те моменты, когда Эндрю падает, я встаю, или когда я падаю, он встает, и мы всегда будем поддерживать друг друга. Я считаю, что он добрый, хороший человек, и он прекрасный отец для наших девочек.

Сара Фергюсон и принц Эндрю с дочерьми

Последний раз Сара Фергюсон комментировала обвинения в адрес своего экс-супруга в декабре 2019 года. В интервью Vogue Arabia, помимо своего мнения о Меган Маркл, она сказала:

Последние шесть месяцев были очень тяжелыми для меня и моих девочек. Нелегко наблюдать, как такой замечательный человек, как принц Эндрю, переживает такую боль. Он лучший человек из тех, кого я знаю. То, что он сделал для Великобритании, – невероятно, и вся эта шумиха и обвинения – просто нонсенс.

Напомним, принц Эндрю был отстранен от королевских обязанностей почти два года назад после секс-скандала с участием финансиста Джеффри Эпштейна и его экс-девушки Жизель Максвелл.

В феврале Эндрю отметил 61-летие, однако на публике не появлялся очень давно. Исключение он сделал в апреле в связи со смертью его отца, принца Филиппа. Тогда он пришел на воскресную службу в церкви и даже лично пообщался с журналистами (как мы помним, его последнее интервью наделало много шума).

Сара Фергюсон

Напомним, в немилость сын Елизаветы II попал после того, как дал откровенное интервью в программе BBC Newsnight в ноябре 2019 года. В беседе, посвященной его скандальной дружбе с Джеффри Эпштейном и обвинениям в связях с несовершеннолетними, Эндрю опроверг все слова его “жертвы” Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что на момент встречи с принцем ей не было 18. Подлинность фотографии, на которой Эндрю обнимает Вирджинию за талию, он также поставил под сомнение.

Это определенно я. Но фотография сделана не в Лондоне, потому что обычно я ношу костюм и галстук. А на этом снимке я в дорожной одежде. К тому же объятия и публичные проявления любви – это не то, что мне свойственно.При этом на протяжении всего интервью Эндрю сожалел о том, что оставался в контакте с осужденным за сексуальное рабство Эпштейном, который совершил суицид в тюрьме Нью-Йорка в августе 2019 года.

Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я подвел семью, – признался принц Эндрю.

Сара Фергюсон и принц Эндрю, 1987 год