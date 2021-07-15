 

Бьюти-рутина артиста балета: премьер Мариинки Владимир Шкляров о любимых средствах и процедурах

15.07.2021, 19:02, Разное
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По словам Владимира Шклярова, поддерживать тело в форме лучше всего помогает ежедневный класс в Мариинском театре:

Разумеется, различные силовые упражнения в тренажерном зале имеют место быть в расписании, однако ничто не заменит балетного класса. Именно он держит тело в тонусе, пожалуй, это моя самая важная бьюти-рутина.

Помимо этого, артист обожает бассейн и иногда плавает по нескольку раз в день. Особое место в его расписании занимают восстанавливающие процедуры: массаж и баня:

В труппе Бориса Яковлевича Эйфмана работают потрясающие массажисты! Наташа Самойленко, заслуженный врач России Александр Георгиевич Мещерин – никого лучше них за все 18 лет творческой карьеры не встречал.

Не менее важна для артиста и баня – Шкляров посещает комплекс “Бор” под Петербургом:

Баня для меня не просто эффективная бьюти-процедура, но и приятное времяпрепровождение. К сожалению, из-за обострения грыж я хожу туда реже, чем хотелось бы.

Если говорить об уходе за кожей, чтобы удалить косметику после спектакля, Владимир использует японские средства демакияжа:

Я очень рад, что в августе состоится “Гранд-Гала”, ради которого лучшие танцовщики мира соберутся в Японии, а значит, я увижу своих дорогих и близких друзей, коллег… и забегу в Chacott, чтобы пополнить свои запасы средств по уходу за кожей.

Помимо этого, Владимир пользуется японскими масками с коллагеном и обязательно наносит легкий увлажняющий лосьон на ночь – например, La Mer. Чтобы освежиться, использует термальную воду Vichy. Заботу о волосах доверяет Kiehl’s:

Для меня во всей этой истории важно не само по себе название бренда, а результат, который этот бренд гарантирует. Пользуясь средствами, например, La Mer, я знаю, что получу его на 100%. В уходе, как и в балете: недостаточно купить любой увлажняющий крем, чтобы получить нужный эффект, так же, как и недостаточно сходить на любое “Лебединое озеро”, чтобы полюбить балет: важны конкретные артисты, звезды, которые оставят неизгладимое впечатление.



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