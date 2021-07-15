Cпециально для братьев-евреев

Иногда приходится людям разъяснять прописные истины, бывают времена, когда это просто необходимо, а сейчас, похоже, необходимо крайне, потому сегодня придётся пояснить аж целых три.

Удивительно, как глупость, сказанная негодяем и мерзавцем внедряется в сознание умных людей, поразительно.

Итак,

1. Трамп не правый и не левый, ни кривой и не горбатый, никакого отношения к правой идеологии Трамп не имеет, этот властолюбивый мошенник лишь подгрёб под руку то, что было рядом и называлось Республиканской партией США, выиграл на оголтелом популизме республиканские праймериз и федеральные выборы, а после этого превратил республиканскую партию в партию собственных холуёв.

Трамп – это аферист и мошенник, шестикратный чемпион мира по банкротствам, попытавшийся на выпавшей в его казино удаче превратить Соединённые Штаты в путинское государство, государство ежедневной лжи, постоянного обмана, мошенничества, фальсификаций, провокаций, поиска врагов везде и всюду и прочих радостей обычного диктатора.

Трамп это копир, вобравший в себя наихудшие черты политических популистов и авантюристов, исповедующих принцип – разделяй и властвуй – именно его трудами и провокациями спровоцированы все погромы и бунты, потрясшие современную Америку, именно ему они и были необходимы для укрепления личной власти и игры на самых низменных чувствах людей.

Для тех, кто попытается здесь рассказывать о чёрных, о BLM, скажу – чёрные живут в Соединённых Штатах ровно столько, сколько существуют Соединённые Штаты, но подобные погромы и бунты случились в истории страны только и исключительно при Трампе.

И добавлю. Эту ситуацию легко было купировать в самом начале, нужно было всего лишь применить то, что лежит в основе американского закона – принцип справедливости.

Никто, никакая полиция не имеет права убивать невооружённого человека, даже если он наркоман, алкаш, сумасшедший, судимый, даже если он пытался обналичить поддельный чек на 20 долларов.

Никто и никогда.

Но Президент страны по фамилии Трамп дал разгореться этому пожару, он был нужен ему, как воздух.

А советским и постсоветским возмущённым гражданам Соединённых Штатов, неважно, русским, евреям, украинцам и т.д. я скажу – чёрные – коренные граждане страны с её основания, а вы все – понаехавшие недавно эмигранты.

И добавлю. Это поразительно, как советские и постсоветские люди, даже живущие на Западе, даже евреи, знающие на своей шкуре, что такое антисемитизм, поражены расизмом.

Но я не удивлён, мне как раз понятны корни, глубокие корни этого явления.

Как-нибудь поговорим о них.

А тем, кто не понимает своего расизма, просто необходимо прочесть многое и многое из Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга.

Иначе, вы просто дикие люди и ваше место не в современной цивилизации.

2. Американские демократы не имеют никакого отношения к социализму, к коммунизму и прочей чуши, в которой их обвиняет манипулятор и мошенник Трамп и которую он наглухо забил в ваши головы.

До вас даже не доходят простейшие истины, элементарные термины и их суть – социальное государство, которым всегда были Соединённые Штаты – это не государство социалистическое, социальная политика – это не социализм, а атрибут любого современного демократического государства, велфер и социальные пособия, на которых сидели вы все, когда приехали в США – это не социализм, а социальная помощь своим гражданам, даже будущим (специально привёл этот пример, чтобы до вас, наконец, дошло), гибкая налоговая политика – это не социализм, а метод управления экономикой в любом государстве мира, особенно демократическом, цивилизованном.

Эти простейшие истины, эти простейшие знания, видимо, не для вашего ума, ибо вы продолжаете талдычить эту глупость Трампа.

И пишу я специально жёстко, чтобы до вас, наконец, дошло.

3. И третье, специально для братьев-евреев.

Американские евреи, в большинстве 77% проголосовавшие против Трампа на два порядка умнее вас, ибо в отличии от вас они понимают, кто такой Трамп и какую угрозу он несёт.

Вы же продолжаете петь ему глупейшую осанну до сих пор, прикрываясь его «заботой об Израиле». Так вот, я вам поясню про эту «заботу».

Трамп шикарно позаботился о народе Израиля, сдал Израиль, безопасность Израиля, полностью сдал своему дружку.

Впервые в истории российские войска на границе Израиля, это невозможно было даже представить ни при одном Президенте США, это стало возможным только при Трампе.

Сирию Трамп сдал Путину и Асаду полностью, бегом выведя оттуда американские войска, причём к дню рождения своего дружка, шикарный подарок.

А вкупе с союзниками России, которые шастают в Москву на Смоленскую площадь, как к себе домой – всякие Хезболлы, Хамасы и прочая, Трамп обеспечил практически полное окружение Израиля Россией и её союзниками.

Поинтересуйтесь, чью подводную лодку выловили с полгодика назад даже на средиземноморской границе Израиля.

А вся трамповская болтовня и перенос посольства, как и церемония подписания договора Израиль-ОАЭ с рыжим шоуменом в виде главного и единственного клоуна, договора к которому он не имеет никакого отношения, кроме предвыборного шоу на лужайке – не более, чем белый шум для сдачи Израиля дружку, чтобы Израиль стал разменной монетой для их торговли с цивилизованным миром.

Поразительно, что народ Израиля стал слеп и не видит предельно очевидного и неопровержимого.

А для тех, кто начнёт здесь писать про Обаму и демократов поясню ещё.

Российские комплексы ПВО стоят в непосредственной близости к границе и перекрывают небо Израиля и, если бы не F-35, поставленные Израилю Обамой, которые преодолевают системы ПВО России, то превосходство в воздухе сегодня было бы не у Израиля, а у России.

Именно Обама разработал и подписал самый крупный в истории Израиля военно-технический договор, обеспечивший снабжение Израиля самым современным американским оружием, включая самолёты F-35, которые спасают сегодня безопасность и небо Израиля после предательства Трампа.

И последнее, в виде послесловия.

Чтобы всем было понятно – я по убеждениям давний республиканец, правый республиканец, но я вам написал всё то, что вы только что прочли и то, что прочтёте ниже.

И если вы не поймёте, что сегодня нельзя думать партийными и идеологическими шаблонами, глупостями Трампа и прочей диктаторской швали, нельзя быть малообразованными людьми, нельзя не знать историю мира и даже современную историю цивилизации – если вы всего этого не поймёте, вы исчезните в современном мире, ничего в нём не добившись.

С крушением Трампа закончилась эра автократического идиотизма в мире, это был ваш пик, скоро вы увидите, как будут валится последние диктаторы и их последние очаги дебилизма в мире, эксплуатирующие глупость людей и древние технологии.

Наступает эра технократов, эра интеллектуалов.

И эту истину прекрасно понимает Джо Байден, которого вы с глупейшей и мерзкой подачи Трампа пытаетесь представить потерявшим ум и память стариком.

Даже если он даст вам тысячу шагов форы, вы никогда не догоните его, ибо программа Байдена – это лучшая программа кандидатов в Президенты и Президентов Соединённых Штатов за последние полвека, это высокоинтеллектуальная программа, основанная на самых современных достижениях науки и технологий, которая создаст в стране промышленность, инфраструктуру, науку, бизнес, экономику, недостижимую для всего мира и она абсолютно реальна.

Но вы даже не удосужились её прочесть.

И это ваш приговор.

От скаута: вопрос Аркадию Слуцкому – Вот тут Аркадий, мужики сумлеваются – а ты Аркадий – за Трампа, али за Байдена?)))



