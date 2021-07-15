Как варить креветки: рецепт, тонкости и лайфхаки

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в своем видеоблоге на YouTube рекомендует при выборе креветок в первую очередь обращать внимание на их цвет. Если креветки имеют красноватый оттенок – они уже готовы к употреблению и варить их не нужно.

Если же креветки сырые, для их приготовления понадобится не более двух минут. Но если случайно переварить, то понадобится еще не менее 40 минут, чтобы вернуть мясу креветок характерную нежность.

“Еще желательно готовить морепродукты небольшими порциями. Если вы берете, например, морской коктейль, не готовьте сразу большую упаковку, лучше разделить морепродукты на более мелкие партии”, – советует эксперт.

По словам Клопотенко, дополнить вкус креветок помогут специи.

“Для того, чтобы морепродукты были вкусными, нужно всего несколько дополнительных ингредиентов – лимон, перец чили и соль. Этого вполне достаточно, чтобы приготовить вкусное блюдо из морепродуктов. Если же вы хотите добавить немного больше аромата, то рекомендую использовать свежий чабрец и зубчики чеснока”, – сообщил он.

ВИДЕОВидео: Ievgen Klopotenko / YouTube

Автор YouTube-канала “Несложная COOLинария” советует попробовать быстро приготовить жареные креветки в качестве закуски к пиву. Процесс приготовления также не займет много времени.

Для этого понадобится:

0,5 кг размороженных креветок;

5 зубчиков чеснока из расчета один зубчик на 100 г креветок;

один лимон;

2 ч. л. томатной пасты;

укроп и петрушка;

20 г сливочного масла

соевый соус.

На разогретой сковороде необходимо растопить сливочное масло, добавив в него немного растительного, а затем выложить размороженные креветки. После выложить сверху томатную пасту и соевый соус по вкусу. В конце необходимо добавить чеснок, зелень, все перемешать и обжарить в течение нескольких минут. В самом конце в блюдо добавляется сок лимона и перец.

ВИДЕОВидео: Несложная COOLинария / YouTube

Российская актриса и кулинарный блогер Юлия Высоцкая на своем канале в YouTube поделилась рецептом приготовления креветок на гриле.

Для этого понадобятся:

крупные креветки в панцире и без;

листья розмарина;

головка молодого чеснока;

один лимон;

3 ст. л. оливкового масла;

половина ч. л. морской соли.

Сперва нужно приготовить маринад, соединив 2 ст. ложки оливкового масла, измельченный чеснок, листья розмарина, половину лимонного сока и щепотку соли. Очищенные креветки перед приготовлением необходимо подержать в маринаде около 10 минут. Время приготовления на гриле не превышает пары минут.

Для приготовления креветок в панцире нужно сделать надрез вдоль брюшка, полить оставшимся оливковым маслом и соком лимона, посолить и тоже жарить несколько минут на гриле.

ВИДЕОВидео: Юлия Высоцкая / YouTube

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