 

Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт

15.07.2021, 18:52, Новости дня
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Ингредиенты:

500 мл сливок 33% жирности;
200 г вареного сгущенного молока;
50 мл молока;
2 шт вафельных коржей.

Приготовление:

Бортики разъемной формы застилаем пергаментом, выкладываем на дно формы один вафельный корж.
Очень холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков, добавляем сгущенку, взбиваем до однородности, добавляем молоко и снова взбиваем до однородности.
Дуже холодні вершки збиваємо до стійких піків, додаємо згущонку, збиваємо до однорідності, додаємо молоко і знову збиваємо до однорідності.
Выливаем сливочную массу на вафельный корж и сверху накрываем еще одним коржом.
Кладем будущее мороженое в морозилку до полного замораживания.
С готового мороженого снимаем форму, пергамент и нарезаем (можно готовить и без вафельных коржей, просто вылив сливочную массу в форму).

 

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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