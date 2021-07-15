Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
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Ингредиенты:
500 мл сливок 33% жирности;
200 г вареного сгущенного молока;
50 мл молока;
2 шт вафельных коржей.
Приготовление:
Бортики разъемной формы застилаем пергаментом, выкладываем на дно формы один вафельный корж.
Очень холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков, добавляем сгущенку, взбиваем до однородности, добавляем молоко и снова взбиваем до однородности.
Дуже холодні вершки збиваємо до стійких піків, додаємо згущонку, збиваємо до однорідності, додаємо молоко і знову збиваємо до однорідності.
Выливаем сливочную массу на вафельный корж и сверху накрываем еще одним коржом.
Кладем будущее мороженое в морозилку до полного замораживания.
С готового мороженого снимаем форму, пергамент и нарезаем (можно готовить и без вафельных коржей, просто вылив сливочную массу в форму).
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