Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт

Ингредиенты:

500 мл сливок 33% жирности;

200 г вареного сгущенного молока;

50 мл молока;

2 шт вафельных коржей.

Приготовление:

Бортики разъемной формы застилаем пергаментом, выкладываем на дно формы один вафельный корж.

Очень холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков, добавляем сгущенку, взбиваем до однородности, добавляем молоко и снова взбиваем до однородности.

Дуже холодні вершки збиваємо до стійких піків, додаємо згущонку, збиваємо до однорідності, додаємо молоко і знову збиваємо до однорідності.

Выливаем сливочную массу на вафельный корж и сверху накрываем еще одним коржом.

Кладем будущее мороженое в морозилку до полного замораживания.

С готового мороженого снимаем форму, пергамент и нарезаем (можно готовить и без вафельных коржей, просто вылив сливочную массу в форму).

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

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