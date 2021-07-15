 

“Варфоломей, Принц, Царь, Мадонна”. В Минюсте рассказали, как украинцы называли своих детей в первом полугодии 2021 года

15.07.2021, 18:52, Новости дня
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“Выбор имени ребенка – право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же отдает предпочтение привычным для нашего края именам”, – отметили в Минюсте.

По данным ведомства, с начала этого года самыми популярными именами для девочек стали: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника и Полина.

Мальчиков чаще всего называли: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар и Дмитрий.

В то же время некоторые родители давали новорожденным довольно редкие имена.

Серди девочек это: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Иллинка, Аврора.

Среди мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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