 

Зеленский о предстоящей встрече Байдена и Меркель: Верю, что наши партнеры будут противостоять агрессору, а не поощрять его

15.07.2021, 18:52, Новости дня
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“Встреча президента Байдена канцлера Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его. И ни одного решения об Украине без Украины”, – заявил он.

Зустріч @POTUS @JoeBiden і канцлерки #Меркель може змінити майбутнє Європи. Цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери * й * спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без * .

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 15, 2021

Контекст:

Встреча Байдена и Меркель состоится в Вашингтоне 15 июля. По информации Handelsblatt, одной из главных тем переговоров между США и Германией будет ситуация вокруг достройки газопровода “Северный поток – 2”.

Представитель Белого дома заявил 14 июля, что Байден и Меркель на встрече в Вашингтоне 15 июля обсудят вопрос “Северного потока – 2”, но официальных заявлений по поводу газопровода делать не будут.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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