Ученые с помощью ИИ вычислили оптимальный размер ветроэлектростанции

Учёные, при помощи компьютерного моделирования и обработки информации ИИ, смогли вычислить оптимальный размер ветроэлектростанции. Наиболее эффективной является средняя модель с небольшой турбиной и лопастями.

Новые данные вступают вразрез общепринятым стандартам, так как более мощная и массивная ветряная электростанция должна вырабатывать больше электроэнергии, чем её аналогичная уменьшенная копия. Именно поэтому во всём мире так распространены внушительные конструкции в то время, как среднеразмерные если и возводят, то стараются делать это ближе друг к другу. Несмотря на это, даже рядом маленькие ветроэлектростанции могут давать до 10 Вт/м2, а в больших аналогах плотность мощности временами падает до 1 Вт/м2. Причина кроется как раз в сопротивлении воздушным потокам и способности прохождения ветра через лопасти. В случае с большими установками начинает действовать сила сопротивления, не дающая эффективно добывать энергию из ветра.

Помимо высоких и массивных станций, исследователи изучили воздушный поток, проходящий через небольшие лопасти. В этом случае эффективность превосходила показатели более массивного аналога как раз по причине меньшей площади сопротивления воздушному потоку. Учёные также объяснили, почему сейчас маленькие ветроэлектростанции не так эффективны, как могут быть. Всё дело в очень плотной застройке, когда одна турбина располагается в непосредственной близости к другой. В этом случае поток ветра от «соседа» препятствует работе и, как следствие, существенно снижается количество вырабатываемой энергии.

Источник: www.popmech.ru