Ученые связывают высокую младенческую смертность с проживанием детей в горах

Учёные из Папского католического университета в Эквадоре связывают высокий уровень младенческой смертности с проживанием детей в горах. Высота также негативно сказывается на здоровье плода беременной женщины.

Исследователи изучили данные более 3 тыс. человек за период с 2014 по 2017 год. Их интересовала смертность детей возрастом до пяти лет, а также наличие у них врождённых заболеваний. После этого эксперты оценили высоту над уровнем моря мест, где проживали респонденты. Это позволило выявить закономерность, так как чем выше рождается ребёнок, тем выше шанс его преждевременной смерти. Если высота составляет от 80 до 2,5 тыс. метров, то в этом случае риск увеличивается на 20%. От 2,5 до 2,7 тыс. метров – 32%. Если же семья проживает на территории выше 2,7 тыс. метров над уровнем моря, то в этом случае риск смерти их ребёнка повышается до 37%.

Такие неутешительные данные связаны напрямую с климатом в горах и самой местностью. Чем выше располагается беременная женщина, тем меньше её организм получает питательных веществ. Из-за недостатка кислорода в крови появляется дефицит витаминов A и D, а также полезного железа. В результате страдает плод и увеличивается риск досрочных родов. Если же ребёнок рождается без заболеваний и патологий, то в ближайшие пять лет его неокрепший организм сталкивается с суровым горным климатом, где практически нет питательной пищи и наблюдается переизбыток ультрафиолета от солнечных лучей.

Источник: naked-science.ru