 

Медики: После легкой формы антитела к коронавирусу сохраняются в течение года

15.07.2021, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шведские медики провели исследование, в ходе которого изучили актуальность антител, сформировавшихся после заболевания COVID-19 в легкой форме. По словам специалистов, упомянутые антитела имеют свойство сохраняться на период около одного года.
В исследовании медицинских экспертов, представляющих больницу Danderyd (Стокгольм, Швеция), приняло участие около 2 тысяч сотрудников учреждения, а также пациентов данной клиники, которые переболели COVID-19 в легкой форме. Результаты показали, что антитела к SARS-CoV-2, сформировавшиеся у упомянутой категории лиц в ходе заболевания, сохранялись на протяжении 12 месяцев после окончания болезни, обеспечив в итоге защиту переболевшим от альфа- и дельта-вариантов коронавируса. При этом последний факт, по мнению медиков, является наиболее обнадеживающим, как создающий хорошую резистентность против более “заразных” штаммов патогена.

“Важно, чтобы все продолжали следовать рекомендациям властей и делали прививки, независимо от того, заболели ли они COVID-19 или нет”, – добавила одна из авторов исследования Себастьяна Хавервалла. Об этом пишет SVT Nyheter.

Источник: regnum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / Традиция такая: людей хоронить – Личное мнение

03.10 / Мнение: Йемен – “кто есть кто”

13.05 / Почему контроль веса, давления и холестерина в детстве важен для защиты функций мозга

11.01 / На Стаса Михайлова подали в суд за присвоение себе 1 миллиона рублей

11.03 / Ученые обнаружили у иммунитета противостоящий аутоиммунным заболеваниям антигистамин

09.03 / Родные покойной Анны Кастельянос отказываются раскрывать детали ее погребения

25.05 / Форум умных городов открывается в российской столице

19.01 / Стресс, депрессия и одиночество могут снизить эффективность вакцинации от COVID-19

22.03 / Спустя два года после смерти Зиты у ее сестры-близнеца Гиты обнаружили рак

24.09 / Елизавета Боярская составила список самых красивых актрис в истории кино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика