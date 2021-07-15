Медики: После легкой формы антитела к коронавирусу сохраняются в течение года

Шведские медики провели исследование, в ходе которого изучили актуальность антител, сформировавшихся после заболевания COVID-19 в легкой форме. По словам специалистов, упомянутые антитела имеют свойство сохраняться на период около одного года.

В исследовании медицинских экспертов, представляющих больницу Danderyd (Стокгольм, Швеция), приняло участие около 2 тысяч сотрудников учреждения, а также пациентов данной клиники, которые переболели COVID-19 в легкой форме. Результаты показали, что антитела к SARS-CoV-2, сформировавшиеся у упомянутой категории лиц в ходе заболевания, сохранялись на протяжении 12 месяцев после окончания болезни, обеспечив в итоге защиту переболевшим от альфа- и дельта-вариантов коронавируса. При этом последний факт, по мнению медиков, является наиболее обнадеживающим, как создающий хорошую резистентность против более “заразных” штаммов патогена.

“Важно, чтобы все продолжали следовать рекомендациям властей и делали прививки, независимо от того, заболели ли они COVID-19 или нет”, – добавила одна из авторов исследования Себастьяна Хавервалла. Об этом пишет SVT Nyheter.

Источник: regnum.ru