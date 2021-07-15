Климатолог: В Центральной РФ возросло число факторов для формирования смерчей

Вихрь в подмосковных Мытищах является не самым частым явлением для данной местности, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский. Однако он отметил, что в последнее время число факторов, при которых смерчи и вихри могут формироваться в Центральной части России.

В Сети опубликовали ролик, на котором запечатлен вихрь, поднимающийся от земли вверх в подмосковном городе Мытищи. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что это явление называется «пыльным дьяволом».

«Хочу обратить внимание на то, что это был не смерч, а пыльный вихрь. Смерчи, как правило, более мощные и приносят большой ущерб. Вихри же достаточно часто бывают, возникают они над перегретой поверхностью. Для Москвы, кстати, пыльные вихри – не самое частое явление, они обычно южнее образуются, где-нибудь у Калмыкии или в Черноземье весной», – говорит Чернокульский.

Специалист объясняет, что причиной таких вихрей становятся нагретые темные поверхности. В данном случае он полагает, что в качестве источника тепла мог выступить черный асфальт, у которого образовался поток очень горячего воздуха. После этого произошел его подъем и сформировалась вихревая трубка, что свойственно при ясной погоде. Он обращает внимание на то, что это достаточно короткоживущее явление, которое не представляет опасности.

«По нашим теоретическим оценкам, мы видим, что порядка семи смерчей в год в Средней полосе РФ может сформироваться. Из них два могут развиться до скорости порядка 50 метров в секунду. Последний такой был в городе Любим в Ярославской области 15 мая, по крайней мере тот, что мы видели. Но на самом деле, их больше, просто они чаще всего в лесах проходят, а мы их потом только по ветровалам (вывернутым ветром деревьям) находим», – рассказывает климатолог.

Он отмечает, что за последнее время специалисты замечают, возросло число факторов, при которых смерчи и вихри могут формироваться в Центральной части России. Тем не менее, существенного учащения явления пока замечено не было. Кроме того, эксперт подчеркнул, что вихрь мог произойти в любой точке Средней полосы страны, однако в четверг повезло именно Мытищам.

«Я бы не сказал, что такого рода вихри опасны. В США за 2012–2013 год от них погибли два человека, а от торнадо – порядка 1200 человек. То есть гораздо чаще гибнут от торнадо и сильных смерчей, чем от таких пыльных вихрей», – заключил Чернокульский.

Ранее Чернокульский сообщил, что сильный торнадо в Чехии, который привел к гибели трех человек, отчасти связан с аномальной погодой в России, поскольку он возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром Европейской России.