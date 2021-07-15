ОНФ соберет предложения по развитию системы образования для программы «Единой России»

Общероссийский народный фронт начал сбор предложений по развитию системы образования, которые включат в народную программу «Единой России», принимаются действующие проекты, которые эффективно работают на практике, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Это проекты, которые связаны с региональной инфраструктурой, обязательно подготовкой качественных педагогов и специалистов, развитием каждого региона. Сбор организован на сайте Общероссийского народного фронта. После подведения итогов и общего обсуждения, которое состоится в сентябре, мы передадим собранные материалы в «Единую Россию», – приводятся ее слова на сайте партии.

Шмелева обратила внимание, что в рамках реализации программ в образовательной сфере необходимо развивать академическую мобильность. Она предусматривает возможность для студентов, преподавателей и менеджмента вузов возможность «перемещаться» между образовательными учреждениями для обмена опытом и получения возможностей, которых нет у «своего» вуза.

«Начинают работать инструменты, в том числе с участием Общероссийского народного фронта, позволяющие готовить, закреплять, приглашать в регионы сильные кадры. Сетевая форма реализации таких программ позволяет сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиваться практической реализации разработок, и, благодаря новым профилям, которые появляются в региональных вузах, приглашать и готовить новых сильных специалистов», – отметила она.

В свою очередь депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова (фракция «Единой России») отметила, что для успешного развития системы образования необходимо решить ряд актуальных вопросов. Речь идет, в том числе, о создании прозрачного реестра распределения целевых мест в вузах, развитии программы «Земский учитель» и создании единой системы оплаты труда педагогов.

«Мы – огромное социальное государство и можем себе позволить обеспечить качество образования. За несколько лет мы с 0,5 трлн увеличили расходы на образование больше чем в два раза: сейчас мы более одного трлн рублей отдаем на образование. Есть стратегия экономического развития, но почему нет стратегии развития образования? Очень нужно эту стратегию сделать», – отметила парламентарий.

Говоря о перспективах развития системы обучения в целом, первый замминистра просвещения Александр Бугаев подчеркнул, что итогом работы должно стать появление в нашей стране новой образовательной инфраструктуры.

«Речь не только о школах, но и о средних специальных учебных заведениях. В прошлом году около 60% выпускников девятых классов в качестве продолжения образования выбрали среднее профессиональное образование. И если говорить о новых тенденциях в развитии образования, то это именно тот фактор, который нам вместе с коллегами из высшей школы необходимо учитывать в планировании учебных программ и работе», – отметил он.

Напомним, ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни жителей нашей страны и их решения.