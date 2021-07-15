Интерпол объявил в розыск бывшего депутата Рады Жеваго

Интерпол объявил в международный розыск бывшего депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго по делу о растрате 113 млн долларов банка «Финансы и кредит», ранее принадлежавшего ему, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной рады Украины III-VIII созывов в международный розыск. Двадцать седьмого сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения. Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным ГБР, в сентябре 2019 года статус подозреваемых в этом деле, помимо Жеваго, получили экс-замглавы правления и начальник одного из управлений обанкротившегося банка «Финансы и кредит». Основным бенефициаром банка «Финансы и кредит» является Жеваго. Его подозревают в причастности к хищению средств банка на сумму 2,5 млрд гривен (91,6 млн долларов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В декабре 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 млн долларов с Жеваго.

Напомним, что среди богатейших украинцев в 2019 году второе место занял владелец группы «Финансы и кредит» Константин Жеваго – он с 1,5 млрд долларов разместился на 1511-й строчке рейтинга.