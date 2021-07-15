 

Интерпол объявил в розыск бывшего депутата Рады Жеваго

15.07.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Интерпол объявил в международный розыск бывшего депутата Верховной рады Украины Константина Жеваго по делу о растрате 113 млн долларов банка «Финансы и кредит», ранее принадлежавшего ему, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной рады Украины III-VIII созывов в международный розыск. Двадцать седьмого сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения. Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным ГБР, в сентябре 2019 года статус подозреваемых в этом деле, помимо Жеваго, получили экс-замглавы правления и начальник одного из управлений обанкротившегося банка «Финансы и кредит». Основным бенефициаром банка «Финансы и кредит» является Жеваго. Его подозревают в причастности к хищению средств банка на сумму 2,5 млрд гривен (91,6 млн долларов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В декабре 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 млн долларов с Жеваго.

Напомним, что среди богатейших украинцев в 2019 году второе место занял владелец группы «Финансы и кредит» Константин Жеваго – он с 1,5 млрд долларов разместился на 1511-й строчке рейтинга.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Reuters: США направят в Москву и Вильнюс высокопоставленного дипломата

07.03 / В Общественной палате отреагировали на блокировку новостей российских СМИ в Facebook

21.12 / В Украине начала работу миссия МВФ, Навальный заявил, что поговорил с вероятным участником своего отравления. Главное за день

23.11 / Путин пообещал поддерживать Псковскую область

19.08 / Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе

24.07 / Сушку белья на балконе сочли опасной для здоровья

23.12 / Минобороны рассказало о разминировании Карабаха

13.07 / Кузнецова предложила приравнять стаж работы вожатых к педагогическому

10.04 / Contra Magazin – РФ не оставит без ответа отправку американских военных кораблей в Чёрное море

13.09 / В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 310 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика