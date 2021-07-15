 

Москвичи выберут название для станции БКЛ в Нагатинском Затоне

15.07.2021, 18:40, Разное
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Станция входит в восточный участок большого метрокольца. Она расположится в районе Нагатинский затон в 500 метрах от бывшей территории судостроительного завода.

На выбор москвичей представлены три варианта: “Нагатинский Затон”, “Корабельная” и “Речная”. Они отражают особенности этого места.

Первый вариант связан с районом расположения станции. Второй – с судостроительным заводом и находящейся неподалеку одноименной улицей. А третий напоминает о том, что это место с трех сторон окружено Москвой-рекой.

Если ни один из представленных вариантов не нравится, участник проекта может высказать свое предложение или оставить последнее слово за специалистами.

Открытие станции в Нагатинском Затоне запланировано на 2022 год. Ее запустят в составе участка “Нижегородская” – “Каширская”.

На “Активном гражданине” уже выбрали названия для пяти станций. Такие голосования остаются одними из самых популярных среди москвичей, отметил глава ГКУ “Новые технологии управления” Александр Пищелко.

Решение о строительстве Большой кольцевой линии метро принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Первый участок открылся в 2018 году.

На БКЛ будет 31 станция, длина нового пересадочного контура составит 70 километров. Благодаря большому метрокольцу пассажиры смогут экономить в поездке по 18-20 минут.



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