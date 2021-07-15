«Нам очень жаль»

Власти ФРГ ответили жителям омской деревни Верхний Карбуш, которые просили Меркель сделать дорогу.

Жители деревни Верхний Карбуш, расположенной в Омской области, получили письмо от властей ФРГ в ответ на свое обращение к канцлеру Ангеле Меркель. Они просили ее помочь с ремонтом разбитой дороги, сообщает «Сибирь.Реалии»* со ссылкой на местного депутата Ирину Дроздову.

«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь»,

— говорится в письме, подписанном представителем властей ФРГ Надин Вахтер.

Обращение к Меркель жители деревни записали в июне. Они отметили, что у них есть немецкие корни, а также рассказали, что много раз обращались «чиновничьи конторы», однако проблема с разбитой дорогой так и не решилась.

Депутат Дроздова рассказала, что жители деревни остались довольны письмом из Германии, так как получили аргументированный ответ, а не «отписку в духе российских чиновников». Кроме того, сразу же после записи обращения к Меркель местные власти пообещали отремонтировать дорогу к следующему году.

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