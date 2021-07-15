 

“Если твой парень пид…рас”. Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни

15.07.2021, 17:58, Новости дня
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32-летняя блогер предложила им каждый день повторять придуманную ею аффирмацию – краткую позитивную фразу-самовнушение, создающую правильный психологический настрой.

“Просто запомни две простые фразы, аффирмации на каждый день. Если твой парень пид…рас… Ты такая проснулась утром, на солнышко посмотрела, улыбнулась вселенной и этому миру, и говоришь: “Пошел нах..й! Мне пох…й!”. И повторяй, пока не дойдет, бл…дь! Поняла меня или нет?” – сказала Покрещук.

Обилие нецензурной лексики в коротком совете блогера ее подписчиков не смутило. В комментариях пользователи активно благодарят Покрещук за действенный метод.

“Самое главное, что это реально работает и касается не только мужиков”, – написала tina__dior.

“Единственная дельная аффирмация”, – оставила комментарий polyakovaneolya.

“Вот это правильно! Побольше бы таких уверенных девушек. Обожаю”, – призналась happy_love_hp.

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A post shared by Anastasiia (@_just__queen_)

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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