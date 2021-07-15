 

Украинский стартап Revolut оценили в $33 млрд. Его сооснователь стал долларовым миллиардером

15.07.2021, 17:58, Новости дня
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Это позволило бы ему войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на десятое место бизнесмена Александра Ярославского, подчеркнуло  издание.

Revolut привлек 800 млн долларов инвестиций. Компанию оценили в $33 млрд, что сделало ее самым дорогим финтех-стартапом в Великобритании, пишет американское издание TechCrunch. Новая оценка в шесть раз больше по сравнению с предыдущим раундом финансирования в 2020 году. Тогда компанию оценили в 5,5 млрд долларов.

Привлеченные 800 млн долларов компания планирует направить на запуск новых продуктов и экспансию новых рынков, в том числе США и Индии, сообщило агентство Bloomberg.

Контекст:

Стартап Revolut запустили в 2015 году россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко. Сервис позволяет переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий, брать кредиты, открывать счета компаний, торговать криптовалютой и покупать страховку. Все операции проходят в приложении на смартфоне, отметил “Forbes Украина”.

По сведениям Bloomberg, Revolut имеет около 15 млн клиентов, продуктом пользуются 500 тыс предприятий. В прошлом году операционные убытки Revolut составили $278 млy, поскольку быстрый рост по всему миру привел к резкому увеличению расходов на персонал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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