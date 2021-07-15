Ученые предсказали крах современной цивилизации в 2040 году

Учёные из Массачусетского технологического института ещё 50 лет назад предсказали крах современной цивилизации в 2040 году. Перепроверив все данные с использованием новых вводных о численности населения, прогноз остался неизменным.

В 1972 году исследователи запустили компьютерную модель современного общества World1. Она проанализировала экономический рост человечества на основе имеющихся данных о рождаемости, технологическом прогрессе, загрязнении окружающей среды и смертности. По итогу эксперты получили график с 1900 по 2060 год. Исходя из него, в 2000 году наступает снижение экономического роста и в 2020 году происходит первый и серьёзный переломный момент. После этого человечество движется к неминуемой гибели и к 2040-му ничего не остаётся от цивилизованных стран, а до 2050 года общество, каким мы его знаем, прекращает своё существование. После таких заявлений учёных раскритиковали за слишком мрачные прогнозы будущего.

Аналитики из KPMG решили перепроверить данные своих коллег, так как часть из предсказания оправдалась. За основу использовалась всё та же модель 1972 года, но уже с более полным объёмом данных об экономике современности и технологическом развитии. Как и в прошлый раз, компьютер предрёк в 2020 году переломный момент и к 2040 году экономический крах всей системы. Структура общества ещё просуществовала до 2050 года, но так и не восстановилась.

Учёные решили обратить внимание на тот факт, что компьютерное моделирование не учитывало возможные изменения в целях всего человечества. Сейчас во главе стоит именно экономический рост отдельно взятых государств, но постепенно внедряются проекты по улучшению благосостояния граждан и сохранению пригодных для жизни условий на Земле. Если же человечество возьмёт за основу именно эту модель поведения, то коллапса цивилизованного общества можно избежать, уверены эксперты.

Источник: newizv.ru