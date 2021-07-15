Поклонники подозревают Светлану Ходченкову в новых романтических отношениях

Светлана Ходченкова отправилась в отпуск на Мальдивы. Известно, что она сняла виллу на двоих, но актриса не показывает, в компании кого отдыхает. Поэтому поклонники подозревают ее в новых романтических отношениях.

На отдых Светлана Ходченкова взяла большую коллекцию купальников, поэтому каждый день демонстрирует в микроблоге Instagram новые образы. Фанаты уверены, что так красиво снимать женщину в бикини на пляже может только влюбленный мужчина. Кроме этого, вилла, на которой живет знаменитость, скрыта от любопытных глаз. Поклонники считают, что если бы она отдыхала с подругой или матерью, то не стала выбирать столь уединенное место.

Все вопросы журналистов о личной жизни Светлана Ходченкова игнорирует. Она неоднократно повторяла, что не собирается обсуждать эту тему. Ранее в СМИ появилась информация, что у актрисы тайный роман с Семеном Слепаковым. По некоторым данным, юморист развелся с женой из-за любви к артистке.