 

Поклонники подозревают Светлану Ходченкову в новых романтических отношениях

15.07.2021, 17:54, Разное
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Светлана Ходченкова отправилась в отпуск на Мальдивы. Известно, что она сняла виллу на двоих, но актриса не показывает, в компании кого отдыхает. Поэтому поклонники подозревают ее в новых романтических отношениях.
На отдых Светлана Ходченкова взяла большую коллекцию купальников, поэтому каждый день демонстрирует в микроблоге Instagram новые образы. Фанаты уверены, что так красиво снимать женщину в бикини на пляже может только влюбленный мужчина. Кроме этого, вилла, на которой живет знаменитость, скрыта от любопытных глаз. Поклонники считают, что если бы она отдыхала с подругой или матерью, то не стала выбирать столь уединенное место.

Все вопросы журналистов о личной жизни Светлана Ходченкова игнорирует. Она неоднократно повторяла, что не собирается обсуждать эту тему. Ранее в СМИ появилась информация, что у актрисы тайный роман с Семеном Слепаковым. По некоторым данным, юморист развелся с женой из-за любви к артистке.



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