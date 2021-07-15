 

Перед смертью экс-супруг Пугачевой Стефанович пережил сильный стресс

15.07.2021, 17:54, Разное
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Известия о смерти 76-летнего Александра Стефановича стали настоящим потрясением для представителей российского шоу-бизнеса. Режиссер накануне был энергичен и здоров, однако оказалось, что перед кончиной пережил серьезный стресс.
У Александра Стефановича подтвердился коронавирус, после чего он попал в больницу. По словам друзей бывшего мужа Примадонны, течение болезни усугубили его переживания. У режиссера были проблемы с соседями по дачному участку в Подмосковье. Пару лет назад он построил шикарный дом в деревне Власьево. Александр Стефанович очень гордился дачей, а на сегодняшний день стоимость этой недвижимости оценивается в 40 миллионов рублей.

Затяжной конфликт подтвердил и близкий друг режиссера Никас Сафронов. По словам художника, на споры с соседями у Александра Стефановича уходило много сил. Экс-супруга главы района, в котором он построился, считала, что захвачена лишняя часть участка. Этот конфликт был достаточно продолжительным и активным, но до суда дело ни одна из сторон не довела. Друзья режиссера убеждены, что его иммунитет ослаб из-за пережитого стресса, поэтому не смог победить COVID-19.

Источник: sobesednik.ru



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