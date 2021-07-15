Минюст РФ включил в реестр иноагентов восемь человек

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, в том числе Юлию Ярош и Романа Баданина.

Реестр обновили в четверг. В него вошли также журналист Максим Гликин, Петр Маняхин (автор в издании «Проект»), Мария Железнова (редактор «Проект. Мнения»), Юлия Лукьянова (автор в «Проекте») и Елизавета Маетная (журналист «Радио. Свобода»; СМИ, выполняющее функцию иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД).

Ярош является главным редактором интернет-издания «Открытые медиа», принадлежащего экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Баданин – главный редактор издания «Проект».

Ранее стало известно, что «Проект Медиа» была признана нежелательной в РФ НПО.

До этого Минюст внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, пять организаций, в том числе «Фонд Ходорковского» и «Фонд Будущее России».