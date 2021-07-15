 

Шведские ученые назвали сроки сохранения антител у переболевших COVID в легкой форме

15.07.2021, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Швеции ученые провели исследование и выявили, что у переболевших в легкой форме COVID-19 антитела могут сохраняться в организме не менее года, сообщили в больнице Дандерид в Стокгольме.

«Мы наблюдаем в целом хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», – пояснили на сайте больницы Danderyds sjukhus, передает РИА «Новости».

Уточняется, что весной 2020 года врачи взяли кровь у более чем двух тысяч сотрудников больницы Дандерид. Примерно у 19% были обнаружены антитела против SARS-CoV-2. Образцы крови взяли также у более чем 100 госпитализированных пациентов с COVID-19. Спустя год исследование было завершено

В исследование участвовала группа людей, перенесших коронавирус весной 2020 года и не вакцинированных, среди них были сотрудники больницы и пациенты. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Результаты исследования показывают, что более 80% тех, кто переболел в легкой форме весной 2020 года, год спустя имеют измеримые уровни антител.

Ученые также изучили способность антител противодействовать новым вариантам вируса и обнаружили, что они могут бороться с альфа- и дельта-штаммами, которые сейчас превалируют в Европе.

При этом шведские врачи настаивают, что необходимо следовать рекомендациям властей и вакцинироваться, даже если уже переболел коронавирусом. Ученые отмечают, что уровни антител у перенесших COVID-19 значительно повышаются после вакцинации, но пока не знают, как эти уровни коррелируют с продолжительностью защиты.

Напомним, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию в целом сохраняется до девяти месяцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Папа Франциск призвал правительства мира прислушиваться к голосу протестующих

26.06 / Газпром собрался нарастить поставки в Китай

04.09 / Россия подвергла Порошенко санкциям, Филарет заразился коронавирусом. Главное за день

14.09 / «Салли» превращается в ураган и угрожает побережью Мексиканского залива США

21.11 / Суд в США удовлетворил ходатайство РФ о приостановке тяжбы по делу ЮКОСа

04.11 / Нурмагомедова предложили наградить званием Героя России

20.08 / Россия заявила протест Норвегии после задержания заместителя торгпредства

23.09 / Дегтярев заявил о сохранении федерального финансирования социально значимых строек

13.07 / Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом главы штаба его партии в Харькове

21.10 / Командование МКС перешло от США к России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика