Отшельнице Агафье Лыковой построили новую баню и сложили печь

Отшельнице Агафье Лыковой, которая живет в тайге на территории заповедника «Хакасский», построили новую баню и сложили русскую печь, сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.

«Построили новую баню, провели работы по дополнительной обшивке и утеплению дома, обустроили погреб и, самое главное, построили русскую печь, в конструктив которой вносила правки сама Агафья Карповна», – написал Непомнящий в Facebook.

По его словам, новый этап благоустройства заимки занял почти месяц. Для доставки материала на строительство русской печи потребовалось шесть рейсов на аэролодках, также использовалось 1,5 тыс. штук огнеупорного кирпича и тонна раствора для его кладки. Всего же на данном этапе работ было организовано 14 рейсов на специальной аэролодке для доставки материала и рабочих.

«Агафья Карповна чувствует себя хорошо, на протяжении почти месяца кипела работа по обустройству участка, но, несмотря на присутствие строителей и работу инструмента, почти две с половиной недели не давали расслабиться медведи, которые бродили по огороду и держали в легком тонусе строителей. Но мужики ускорились и оперативно справились с работой. Мне даже по этому поводу звонила сама Агафья Карповна, отправлял ей на подстраховку инспекторов заповедника. На сегодня медведица с медвежатами ушла, другие тоже вроде больше не беспокоили», – написал Непомнящий.

Ранее Лыкова обратилась с письмом к российскому предпринимателю Олегу Дерипаске с просьбой помочь в строительстве нового дома. Старая изба находилась в плохом состоянии. В свою очередь Дерипаска согласился оказать помощь отшельнице. В декабре началось строительство новой избы для отшельницы, а в начале марта она переехала в новый дом.

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге.