Услышат ли президента? Россия может потерять позиции на Украине

С общим пафосом статьи Владимира Владимировича можно только согласиться. Культурные, духовные и экономические связи между Россией и Украиной были очень прочными, и остаются таковыми даже сейчас, после ряда очень серьезных конфликтов. Общее культурное достояние никуда не делось, а русский, несмотря на все попытки украинизации, в реальности остается языком, который использует большинство украинцев.

Однако эта ситуация не остается статичной. Жизнь в разных государствах в любом случае разделяет людей. Иная повестка, иное информационное окружение – все это исподволь создает различия между людьми. И здесь встает вопрос о том, готова ли Россия целенаправленно работать, прикладывать усилия к тому, чтобы между украинцами и русскими оставалось как можно больше общего.

Однако здесь-то мы как раз видим полный провал. Российская дипломатия как таковая чаще работает с элитами, и не всегда эффективно успевает взаимодействовать с обществом даже тех стран, отношения с которыми для России критичны.

С другой стороны, у России существует ведомство, в обязанности которого как раз и входит работа с обществом, создание благоприятного информационного фона, гуманитарное взаимодействие – а именно Россотрудничество во главе с Евгением Примаковым. Однако в попытках понять, чем именно занято ведомство на Украине, остается только за голову схватиться.

Долгое время агентство было представлено на Украине всего одним человеком, который в настоящий момент скончался. Разумеется, в одиночку заниматься работой на всю Украину было бы крайне затруднительно, и деятельность сводилась к разнообразным культурным мероприятиям, курсам русского языка и т.п. активности. Однако после того, как на Украине директивно воспретили деятельность Россотрудничества, а ключевой сотрудник умер, была свернута и эта деятельность.

Примаков заявил, что на Украине агентство сможет работать неформально. Однако активность «Россотрудничества» на этом направлении – важнейшем для России – несколько удивляет скромными масштабами.

В российские вузы при посредстве Россотрудничества в ближайшее время поедет учиться 200 человек из республик Донбасса и еще столько же – с подконтрольных Киеву территорий. Кроме того, Примаков обещал Зеленскому «пару сюрпризов». Хотелось бы верить, что они будут более внушительными: несколько сот студентов из сорокамиллионной страны – это очень немного для реального влияния на ситуацию в государстве. Тем более, что и без Россотрудничества для украинцев Россия привлекательное место для обучения – в 2019 году, к примеру, в Россию только к августу въехало в учебных целях почти 14 тысяч украинцев.

Путин в своей статье подчеркнул, что Украину последовательно превращают в «анти-Россию». С этой мыслью невозможно не согласиться, но раз так, то нашей стране необходимо предпринимать как можно больше усилий, чтобы сохранить связи жителей Украины с Россией.

В реальности же мы видим весьма вялую работу. Историческое единство русского и украинского народов вполне реально. Но оно не вечно. Культурные связи, общие исторические мотивы – это не то, что может сохраняться само по себе. Их нужно целенаправленно поддерживать и развивать. К сожалению, структуры, призванные заниматься этими вопросами в России, проявляют удивительную и просто скандальную пассивность.