Семь долгостроев ввели в эксплуатацию в Москве за полгода

Долгострои не только портят вид. Зачастую такие объекты небезопасны. Чтобы достроить или ликвидировать их, власти Москвы делают все возможное. Так город получает новые и необходимые объекты, а “депрессивные” сооружения исчезают с карты столицы.

В 2021 году в Москве список долгостроев сократился на 24 пункта. Семь объектов были достроены и введены в эксплуатацию. Среди них – объекты инженерной инфраструктуры, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коломенском проезде и жилые дома в Марушкино (Новомосковский административный округ).

Еще 14 территорий были приведены в порядок, а недостроенные сооружения, которые там находились, – снесены. Освободившиеся площадки будут использовать для нужд города. Например, на месте фундамента паркинга на Северодвинской улице построят физкультурно-оздоровительный комплекс, который смогут посещать жители района.

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы занимается ликвидацией долгостроев с 2011 года. Для этого была даже создана специальная оперативная группа. Благодаря этой работе перечень долгостроев сократился примерно на 600 пунктов.

С прошлого года оперативную группу возглавляет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Это регламентировано соответствующим распоряжением правительства Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте двух долгостроев в Тимирязевском и Левобережном районах появятся общественно-деловые зоны. Там построят офисы, магазины, кафе, спортивные и досуговые центры.

Долгострой в Тимирязевском районе забросили 17 лет назад, а в Левобережном – 11. Столичные власти хотят реорганизовать шесть территорий с такими постройками площадью свыше 7,7 гектара. Инвесторы готовы вложить в них свыше 21 миллиарда рублей.

Власти Москвы обещают, что скоро горожане забудут такое слово, как долгострой. Такого термина в Градостроительном кодексе нет. Его используют как условное обозначение брошенных строительных объектов. В столице долгостроями считаются те сооружения, возведение которых прекратилось в 2008 году вследствие мирового финансового кризиса.