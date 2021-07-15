Чемодановку упаковали

Приговор цыганам по делу о массовой драке в пензенском селе – попытка вернуть россиянам веру в справедливость, несправедливо поступив с другими россиянами.



Оглашение приговора по делу о массовой драке, произошедшей в селе Чемодановка Пензенской области в 2019 году. Фото: Пресс-служба Пензенского областного суда / ТАСС

Пензенский областной суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках, случившихся в селе Чемодановка в июне 2019 года. 24 подсудимых цыгана получили от 2 лет до 3 лет и 1 месяца колонии за участие в массовой драке, еще двоих — Павла Яненко и Николая Юрченко — приговорили к 7 и 10 годам тюрьмы соответственно за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности». Одного подсудимого, Владимира Гавриленко, оправдали: он доказал, что не был на месте драки.

Столкновения между русскими и цыганами в Чемодановке, в которых приняли участие около 150 человек, произошли 13 июня. Этническая неприязнь между жителями, по словам самих селян, накапливалась годами. Цыгане вели традиционный для себя образ жизни, не принимая уклад русского большинства, проводили свадьбы детей, официально не работали и не учились, но жили богаче русских за счет торговли мясом. А русские — не хотели терпеть ни цыганских обычаев, ни несправедливого, по их мнению, богатства. Спусковым крючком послужила подростковая бестактность: двое цыганских парней захотели познакомиться с русскими девушками. Те ответили отказом, но парни не отступились и начали к ним приставать. Девочки пожаловались родителям, родители собрали русских жителей села, цыгане — своих. Что было дальше — известно: камни и палки, рукопашный бой. 34-летний Владимир Грушин в этой драке погиб.

Могила жителя Чемодановки Владимира Грушина, погибшего в конфликте с цыганами. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Уже после побоища и цыгане, и русские заявляли, что «только защищались» и «противников было намного больше». Но, как бы то ни было, участие в драке никто не отрицал. Тем не менее на скамье подсудимых оказались исключительно цыгане. Их, собственно, загодя назначили виновными: через четыре дня после столкновений глава села Сергей Фадеев заявил, что конфликт произошел из-за «хамского отношения цыган к коренному населению» и подчеркнул, что чемодановских цыган «отлавливали» на границах соседних регионов и «локализовали» в Волгоградской области.

Ни СК, ни кто-либо из чиновников за два года так и не объяснил, почему русских решили не привлекать к ответственности.

А объяснение напрашивается исключительно политическое: цыган в РФ недолюбливают — вокруг этого народа до сих пор существует немало мифов. С точки зрения правоприменения они, пожалуй, даже более уязвимы, чем сами русские. «Никто, или почти никто, не будет возмущаться, если посадить только цыган», — так, возможно, рассуждали следователи. И не прогадали.

И в этой конструкции даже не важно, как именно посадить. Был ли хоть один пикет после того, как трое подсудимых (а теперь уже осужденных) цыган заявили, что их избивали, чтобы получить признательные показания? Ни одного. А ведь Николай Юрченко, получивший 10 лет колонии, говорил, что, добиваясь его признания, били не только его, но и его сына. В письме журналистам «7×7» один из задержанных рассказывал, что в изоляторе цыган заставляли стоять на одной ноге в позе «ласточка» и подвязывали за гениталии. Если бы кто-то так поступил с русским участником драки — страна бы увидела Чемодановку 2.0.

Орудия, изъятые у задержанных участников конфликта в селе Чемодановка. Фото: РИА Новости

После приговора в социальных сетях — полное удовлетворение ксенофобии.

С этой точки зрения решение суда — еще и предвыборный ход: публике дали то, чего она ждала.

Это попытка вернуть людям ощущение справедливости. А то, что реальной справедливости в этой истории нет — не важно: «ошибка» ведь в пользу большинства.

За большинством эта «ошибка» придет только завтра.

Иван Жилин

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