 

Мать Катрин Денев умерла на 110-м году жизни

15.07.2021, 17:14, Разное
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Жанна Рене Денев, мать легендарной французской актрисы Катрин Денев, скончалась 11 июля. Ей было 109 лет. Об этом сегодня сообщили французские газеты со ссылкой на родственников актрисы. В публикации со ссылкой на ее дочерей сказано, что актриса будет похоронена в их семейном склепе. Точная причина смерти не сообщается.

Жанна Рене Денев родилась 10 сентября 1911 года в городе Гавр, в провинции Нормандия. Впервые она, взяв себе псевдоним Рене-Жанна Симоно, вышла на сцену парижского театра “Одеон” в возрасте 7 лет. В нем она прослужила до 1964 года, добившись неофициального титула театральной примы. Рене-Жанна Симоно также прославилась как одна из первых французских актрис дубляжа американских фильмов.

Родители Катрин Денев – Рене-Жанна Симоно и Морис Дорлеак

Актриса родила четырех девочек. Имя отца своей старшей дочери Даниэль Рене так и не назвала. Семейное счастье она обрела с Морисом Дорлеаком, который стал отцом ее трех дочерей – Франсуазы, Катрин и Сильвии. Когда у Рене родился четвертый ребенок, она покинула сцену, но продолжала время от времени работать на дубляже. Две дочери пошли по ее стопам – Катрин, решившая взять фамилию мамы, и Франсуаза Дорлеак.

Катрин Денев, которая в день смерти матери была в Каннах и представляла внеконкурсный фильм “При жизни”, гордилась своей мамой и часто говорила о ней в интервью.

Это невероятно, да: моей маме 100 лет! Скоро 101. Она живет одна дома, играет в бридж, носит очки, но у нее очень хороший слух и прекрасная голова. Это, безусловно, утешительный образ старости, – говорила она в интервью в 2012 году.

Напомним, что сама Катрин Денев, которой сейчас 77 лет, в 2019 году перенесла ишемический инсульт, из-за чего были приостановлены съемки картины. Спасти ее удалось благодаря бригаде скорой помощи, дежурившей на съемочной площадке.Катрин Денев на Каннском кинофестивале



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