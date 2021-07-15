 

Алексиевич не пустили в самолет, в ее багаже искали бомбу

15.07.2021, 17:04, Новости дня
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Алексиевич летела в Польшу для участия в акции “Протест Алексиевич и Токарчук”, в берлинском аэропорту ее багаж забрали для дополнительной проверки.

“Сотрудник аэропорта взял мою сумку, подозрительно смотрел на нее и проверял с помощью какого-то инструмента. А потом [знаками] показал мне, что откроет ее. Я говорю: “Пожалуйста”. Я хотела ему помочь, но он сам открыл. И когда он открыл ее, он вдруг резко отбросил эту сумку”, – рассказала писательница.

По ее словам, сотрудник аэропорта пригласил полицейскую, которую ждали полчаса. Алексиевич попросили выложить все из сумки, потом досмотрели ее вторую сумку, но ничего подозрительного  не нашли. Писательница считает, что за бомбу могли принять зарядное устройство для телефона.

Алексиевич сообщила, что добралась до Вроцлава на машине.

https://www.facebook.com/FundacjaOlgiTokarczuk/posts/339832237680468

Контекст:

Алексиевич – член президиума координационного совета оппозиции, писательница покинула пределы Беларуси в конце сентября 2020 года. Писательница живет в Германии.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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