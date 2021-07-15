 

В Донецкой области в ДТП погиб майор полиции, который доставлял подозреваемого в изнасиловании

15.07.2021, 17:04, Новости дня
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38-летний майор полиции вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, подозреваемого в изнасиловании.

Утром на автодороге возле города Родинское машина выехала в кювет и перевернулась. Корж, управлявший автомобилем, погиб, а пассажиры получили телесные повреждения.

“Александр посвятил службе в органах внутренних дел 21 год. Коллеги навсегда запомнят его искренним, доброжелательным и улыбчивым, ответственным человеком и достойным правоохранителем. Всю жизнь полицейский работал на линии розыска без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона, вернул домой сотни людей и не дал избежать наказания злоумышленникам. С начала года Александр занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и начал раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления”, – говорится в сообщении.

У погибшего полицейского остался 10-летний сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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