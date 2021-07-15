 

Ученые обнаружили неэффективность традиционных методов выявления сальмонеллы

15.07.2021, 17:01, Разное
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Учёные из Университета Джорджии обнаружили неэффективность традиционных методов выявления сальмонеллы. В фекалиях животных находили несколько штаммов, упущенных при проведении тестирования.
Согласно подсчётам специалистов, до 60% фекалий крупного рогатого скота содержали как минимум один штамм сальмонелл. Причём в 1 из 10 случаев вредные организмы демонстрировали устойчивость к лекарственным препаратам против паразитов. Таким образом учёны предупредили, что существует высокая вероятность заражения мяса, о которой производители и ветеринары даже не догадываются.

Решение предложил доцент кафедры здоровья населения Колледжа ветеринарной медицины Никки Шариат. Он разработал собственную технологию по поиску всех известных штаммов сальмонелл на основе сигнатур их ДНК в заборном материале. Таким образом, в лаборатории сразу увидят, имеется ли заражение скота и если да, то какими именно бактериями. Это поможет выработать более правильное лечение и соответствующие препараты. В противном случае, уверены эксперты, существует высокая вероятность повторения инцидента с массовыми отравлениями мясом.

Источник: rossaprimavera.ru



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