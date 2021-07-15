Ясновидящий Яромир Белый: «МакSим вернется на сцену уже в феврале»

Журналисты пообщались с Яромиром Белым и спросили его о будущем, которое ждет певицу МакSим. По словам ясновидящего, артистка, которая сейчас пребывает в медикаментозной коме, вернутся на сцену уже в феврале.

Яромир Белый убежден, что знаменитость скоро пойдет на поправку. В таком состоянии, которое у нее сейчас, Марина Максимова будет примерно еще месяц. В течении шести последующих месяцев организм певицы будет восстанавливаться. Несмотря на пристальное наблюдение врачей, МакSим отпустят на амбулаторное лечение.

После длительного лечения звезда возьмет творческую паузу, чтобы «переосмыслить жизненные моменты». Яромир Белый рассказал, что Марине Максимовой потребуется отдых, поэтому, к работе она вернется не раньше зимы.

Ранее PR-менеджер артистки пояснила журналистам, что артистка по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Пару дней назад врачи отметили положительную динамику, но выводы пока делать рано.

Источник: riafan.ru