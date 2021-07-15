Ученые из Канады обнаружили неожиданный симптом ранней деменции

Учёные из Канады обнаружили неожиданный симптом развития ранней деменции. О заболевании могут свидетельствовать изменения в вождении автомобиля.

Ведущий автор исследования Сайех Баят из Университета Торонто рассказала, что для нового эксперимента они использовали 139 человек в возрасте больше 65 лет. У подавляющей половины респондентов уже были ранние симптомы болезни Альцгеймера, а остальные добровольцы были абсолютно здоровы. За вождением граждан наблюдали при помощи системы GPS, чтобы получить данные о выборе маршрута, скорости движения и поведении за рулём. Оказалось, что человек, с повышенным риском развития старческого слабоумия, предпочитает водить медленнее обычного, а также придерживается более привычного маршрута или вовсе отказывается от управления транспортным средством.

Косвенно новые данные исследователей подтверждают и опрошенные родственники людей с Альцгеймером и деменцией. Они отмечали, что тоже замечали странности в управлении автомобиля и резкую перемену стиля вождения. Таким образом, уверены специалисты, они нашли весьма действенный способ диагностировать старческое слабоумие на ранней его стадии.

Источник: sevastopol.su