Политика: Как СССР навязал миру концепцию четырех полицейских

Некоторые основы Организации объединенных наций могли бы быть иными – если бы не принципиальная позиция Сталина и советской дипломатии в целом. Как ни парадоксально, интересам СССР в 1944-м году, когда страны Антигитлеровской коалиции обсуждали создание будущей «Международной организации безопасности», помогли Соединенные Штаты. А против СССР интриговала Великобритания.