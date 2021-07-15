Политика: Как СССР навязал миру концепцию четырех полицейских
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Некоторые основы Организации объединенных наций могли бы быть иными – если бы не принципиальная позиция Сталина и советской дипломатии в целом. Как ни парадоксально, интересам СССР в 1944-м году, когда страны Антигитлеровской коалиции обсуждали создание будущей «Международной организации безопасности», помогли Соединенные Штаты. А против СССР интриговала Великобритания.
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