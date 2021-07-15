В одном из округов Германии объявили режим ЧС из-за угрозы затопления

В западногерманском округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, об этом сообщил региональный кризисный штаб.

«Сильный и продолжительный дождь вчера в среду стал причиной проведения множества крупных спасательных операций и в районе Рейн-Эрфт. Дожди вызвали сильные наводнения во многих местах, в частности, из-за разлива воды Эрфта. Подвалы и улицы частично находятся под водой», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Там пояснили, что сейчас нельзя исключать наводнение вдоль реки Эрфт, его уже наблюдают в городских районах Эрфтштадта, вода может достичь городских районов Керпен, Бергхайм и Бедбург. В штабе отметили, что это послужило причиной объявления чрезвычайной ситуации.

Между тем пожарная служба Райнбаха сообщила, что в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

«Если вы можете сами эвакуироваться на автомобиле, то сделайте это, пожалуйста. Но не подвергайте себя опасности», – добавили в службе.

Для эвакуации применяют грузовые автомобили бундесвера, задействованы пожарные, спасатели и полиция.

До этого сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.