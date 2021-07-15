 

В одном из округов Германии объявили режим ЧС из-за угрозы затопления

15.07.2021, 16:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В западногерманском округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, об этом сообщил региональный кризисный штаб.

«Сильный и продолжительный дождь вчера в среду стал причиной проведения множества крупных спасательных операций и в районе Рейн-Эрфт. Дожди вызвали сильные наводнения во многих местах, в частности, из-за разлива воды Эрфта. Подвалы и улицы частично находятся под водой», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Там пояснили, что сейчас нельзя исключать наводнение вдоль реки Эрфт, его уже наблюдают в городских районах Эрфтштадта, вода может достичь городских районов Керпен, Бергхайм и Бедбург. В штабе отметили, что это послужило причиной объявления чрезвычайной ситуации.

Между тем пожарная служба Райнбаха сообщила, что в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

«Если вы можете сами эвакуироваться на автомобиле, то сделайте это, пожалуйста. Но не подвергайте себя опасности», – добавили в службе.

Для эвакуации применяют грузовые автомобили бундесвера, задействованы пожарные, спасатели и полиция.

До этого сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Операция с пробуждением. Украинские врачи удалили опухоль мозга уникальным методом

05.09 / Финалисты чемпионата ArtMasters объединятся с участниками «Тавриды»

09.11 / Geely презентовала внедорожник Farizon FX

03.05 / В Индии COVID-19 заболело почти 20 млн человек. Эксперты говорят, что реальное число в 10 раз больше

10.07 / Прогноз о нефти по 150 долларов назвали абсурдным

04.06 / Малюська. Коломойский точно подпадает под критерии олигарха. Как и Порошенко

20.04 / Пушков усомнился в целесообразности пребывания РФ в ПАСЕ

16.09 / Гривна к евро подешевела до 33,34 грн/€

25.02 / Эксперт: РФ обяжет Google и другие иностранные интернет-гиганты соблюдать законы страны

09.03 / США захотели получить от Ирана «конструктивное предложение»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика