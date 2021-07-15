ФСБ предотвратила теракт в Москве

Силовики задержали россиянина, планировавшего совершить теракт, подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан житель России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

Следственным управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

«Личность террориста в интересах следствия не разглашается», – отметили в ФСБ.