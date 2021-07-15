 

Госдума обсудит с представителями МИДа нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному

15.07.2021, 16:36, Новости дня
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В пятницу, 16 июля, в МИД РФ состоится выездное заседание Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил глава Комиссии Василий Пискарев.

«Парламентарии намерены обсудить с руководством МИД РФ нестыковки в недавнем докладе ОЗХО, где сообщалось о подключении экспертов организации по запросу ФРГ к делу о якобы отравлении Навального боевым отравляющим веществом еще до момента его госпитализации в России», – сообщается в Telegram-канале Комиссии.

 Ранее официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. 

До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.

В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.

17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.



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