Мародеры атаковали магазины в подтопленных районах на западе Германии

Мародеры начали грабить магазины в подтопленных районах на западе Германии, полиция взяла под охрану оставленные жителями дома, сообщают местные СМИ.

Агентство DPA сообщило со ссылкой на местную полицию, что отдельные случаи мародерства, в частности грабежа ювелирных магазинов, были зарегистрированы в городе Штольберг (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) недалеко от Ахена. Задержан один человек, передает ТАСС.

Также неизвестные попытались обокрасть супермаркет и магазин хозяйственных товаров, но по прибытии полиции смогли скрыться. В Штольберге около сотни полицейских взяли под охрану оставленные жителями дома и торговые точки.

Напомним, ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

Число погибших от последствий разгула стихии выросло до 42 человек, до этого сообщалось о 19 погибших и 70 пропавших без вести.