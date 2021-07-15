Предложения жителей Донбасса включат в программу «Единой России» по развитию ЛНР и ДНР

В программу развития самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик войдут предложения, поступившие от местных жителей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Программа включает весь спектр жизни: новые рабочие места, достойная зарплата, вопросы, связанные с развитием медицины и образования на территории Донбасса, молодежной политики. Весь набор этих вопросов каждые две три недели я буду обсуждать в ДНР и ЛНР», – приводятся слова парламентария на сайте партии.

14 и 15 июля в Донбассе проходят форумы граждан России: накануне мероприятие состоялось в Луганске, сегодня форум принимает Донецк. Его организаторами выступают «Единая Россия» и общественная организация «Русский центр». Участники мероприятий обсуждают защиту прав соотечественников, роль современной РФ в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях, вопросы поддержки жителей ДНР и ЛНР.

Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря Генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей.