Дима Билан, Леонид Агутин, Полина Гагарина и другие на 35-летии Пелагеи

Полина Ханова, известная как певица Пелагея, 14 июля отметила свой 35-ый день рождения. Поздравить артистку пришли друзья и коллеги: Дима Билан, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Настасия Шубская и Александр Овечкин, Дмитрий и Полина Дибровы, Катя Добрякова и другие. На празднике, который прошел день в день, несмотря на позднее время, был и самый близкий для именинницы человек – четырехлетняя дочь Таисия.

На вечеринку в свою честь Пелагея надела белое платье с корсетом, а в волосы вплела цветы. Гости снимали видео, которые максимально передали атмосферу праздника, на котором веселились все – и приглашенные, и виновница торжества. Весь вечер для Пелагеи пели друзья – Леонид Агутин, Дима Билан, группа “Моральный кодекс” и другие. Сама именинница тоже дала небольшой концерт, а в остальное время подпевала друзьям.

Полина и Дмитрий Дибровы и Пелагея Пелагея и Полина Гагарина Пелагея и Леонид Агутин Пелагея с дочерью

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Напомним, недавно Пелагея официально развелась с мужем хоккеистом Иваном Телегиным, от которого родила дочь Таисию. На празднике его, очевидно, не было. О желании расстаться супруги сообщили всем в конце 2019 года. Пелагея подала документы на развод в мае 2020-го. О том, что стало причиной расставания, доподлинно неизвестно. Поклонники пары были уверены, что во всем виновата девушка, с которой спортсмен был запечатлен держащимся за руку, – их совместный снимок появился в сети после того, как из аккаунтов Instagram обоих супругов исчезли совместные фотографии.

Вскоре стало известно, что незнакомку зовут Мария Гончар. Изначально пара скрывала роман, но потом стали говорить о нем открыто: они провели время на самоизоляции вместе, компанию им составил их общий питомец – пес породы шиба-ину по кличке Фокси. В мае этого года Иван Телегин сделал ей предложение. Пелагея с дочкой и бывшим мужем Иваном Телегиным