У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова – СМИ

“Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет”, – заявил собеседник.

15 июля глава партии “Слуга народа”, нардеп Алексадр Корниенко заявил, что Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова.

Контекст:

13 июля тогдашний глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля, Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 июля внес кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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