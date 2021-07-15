 

У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова – СМИ

15.07.2021, 16:11, Новости дня
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“Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет”, – заявил собеседник.

15 июля глава партии “Слуга народа”, нардеп Алексадр Корниенко заявил, что Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова.

Контекст:

13 июля тогдашний глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля, Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 июля внес кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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