“Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка”. 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров

“Я такая ленивая, я больше не ношу бюстгальтер. Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка”, – заявила актриса.

Она подчеркнула, что ей было “жутко неудобно” носить бюстгальтер.

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Публикация от Gillian Anderson (@gilliana)

Контекст:

Джиллиан Андерсон наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в телевизионном сериале “Секретные материалы”.

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