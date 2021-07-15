 

“Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка”. 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров

15.07.2021, 16:11, Новости дня
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“Я такая ленивая, я больше не ношу бюстгальтер. Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка”, – заявила актриса.

Она подчеркнула, что ей было “жутко неудобно” носить бюстгальтер.

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Публикация от Gillian Anderson (@gilliana)

Контекст:

Джиллиан Андерсон наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в телевизионном сериале “Секретные материалы”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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