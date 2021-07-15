“Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка”. 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
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“Я такая ленивая, я больше не ношу бюстгальтер. Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка”, – заявила актриса.
Она подчеркнула, что ей было “жутко неудобно” носить бюстгальтер.
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Контекст:
Джиллиан Андерсон наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в телевизионном сериале “Секретные материалы”.
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