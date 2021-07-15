 

В Украину доставят более 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 из Дании и Румынии – Еврокомиссия

15.07.2021, 16:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 млн доз вакцин были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Чтобы победить эту глобальную пандемию, необходимо вакцинировать всех”, – отметил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич

Украина получит 500 тыс. доз вакцины из Дании, еще 100,8 тыс. привезут из Румынии, заявила Еврокомиссия.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). В Евросоюзе одобрены препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране к 14 июля против коронавируса привили почти 109 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу получило около 2,48 млн человек, более 1,3 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал министр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.10 / Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

09.03 / Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции

02.01 / В Китае впервые выявили “британский“ штамм коронавируса

05.02 / На тестах замечен электрический кроссовер Kia

26.08 / Операция “Черная икра”. Возвращение Януковича на оккупированный Донбасс обсуждалось до 2018 года – отчет Сената США

09.09 / Эксперт: В подобных АУЕ сообществах состоит порядка 25 миллионов россиян

13.12 / ВМФ захотел ускорить выход авианосца «Адмирал Кузнецов» на испытания

05.04 / Зеленский: Украина и Катар подписали 13 важных документов и два контракта

10.09 / Меладзе предстанет перед судом

02.11 / В РФ за сутки выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика