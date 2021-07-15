Еврокомиссия подала в суд на Грецию из-за плохого качества воздуха

Отмечается, что государства-члены Евросоюза должны принимать меры, чтобы не было превышений предельных значений загрязнения воздуха, установленных законодательством ЕС.

Однако Греция “постоянно превышает годовой предел NO2 в Афинах” и не принимает мер, чтобы сократить период превышения.

“Еврокомиссия считает, что усилия греческих властей на сегодня были неудовлетворительными и недостаточными, и подает на Грецию в суд ЕС”, – говорится в заявлении.

Контекст:

В Еврокомиссии отмечают, что загрязнение воздуха остается главной проблемой для здоровья окружающей среды в ЕС. По оценкам Европейского агентства по окружающей среде (ЕEА), загрязнение воздуха ежегодно приводит к более 400 тыс. преждевременных смертей в Европе. Плохое качество воздуха является причиной таких заболеваний как астма, сердечно-сосудистые заболевания и рак легких.

Диоксид азота – газ, который возникает в результате деятельности людей, в частности – от выбросов дизельного транспорта и промышленности.

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