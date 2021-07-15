 

“Живите в лесу”: Эрдоган распорядился за неделю выселить из турецких городов всех противников вакцинации

15.07.2021, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, который запрещает противникам вакцинации проживание в населённых пунктах с населением более 5000 человек.

Своё решение он объяснил заботой о сознательной части общества.

Эрдоган распорядился выселить из городов всех противников вакцинации– В мире бушует пандемия, которая ещё сто лет назад забрала бы сотни миллионов жизней. Сейчас учёные сделали всё, чтобы мы могли её победить, но находятся те, кто выступает против прогресса. Я распорядился позаботиться о том, чтобы они нам не мешали, – сказал он.

По словам Эрдогана, отказ от прививания создаёт угрозу для общества. Кроме того, он обвинил антипрививочников в непоследовательности.

– Вам нравится пользоваться благами цивилизации, но вы отвергаете прививки? Тогда живите в лесу и не пользуйтесь не только вакцинами, но и автомобилями, электричеством, супермаркетами, – сказал он.

Согласно указу, выселение должны провести полиция и армия в течение одной недели. Под программу подпадут все турки, которые не имеют прививки от COVID-19 и не записаны в очередь на неё, не имея при том медицинских противопоказаний.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Названы основные ошибки при измерении давления дома

13.07 / Мнение: Пожар на УДК “Боном Ричард”

27.12 / Sohu: Американские ВВС рискуют получить жесткий ответ на маневры у границ РФ на Аляске

07.11 / Мнение: Бюллетени надо разделить

05.11 / Почему людям иногда кажется, что время бежит быстрее?

18.01 / Мнение: Про коварство онегиных

15.02 / МКБ наращивает объемы дистанционного обслуживания клиентов

10.07 / Специалисты составили ТОП-3 самых бюджетных пикапа в России

17.07 / Вспоминая бывших: Мелани Гриффит делится с подписчиками снимками своих возлюбленных

20.05 / Не всегда парфюм дарит приятный аромат: одни духи наносят вред, а другие сигнализируют о проблемах со здоровьем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика