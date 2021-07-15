“Живите в лесу”: Эрдоган распорядился за неделю выселить из турецких городов всех противников вакцинации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, который запрещает противникам вакцинации проживание в населённых пунктах с населением более 5000 человек.

Своё решение он объяснил заботой о сознательной части общества.

– В мире бушует пандемия, которая ещё сто лет назад забрала бы сотни миллионов жизней. Сейчас учёные сделали всё, чтобы мы могли её победить, но находятся те, кто выступает против прогресса. Я распорядился позаботиться о том, чтобы они нам не мешали, – сказал он.

По словам Эрдогана, отказ от прививания создаёт угрозу для общества. Кроме того, он обвинил антипрививочников в непоследовательности.

– Вам нравится пользоваться благами цивилизации, но вы отвергаете прививки? Тогда живите в лесу и не пользуйтесь не только вакцинами, но и автомобилями, электричеством, супермаркетами, – сказал он.

Согласно указу, выселение должны провести полиция и армия в течение одной недели. Под программу подпадут все турки, которые не имеют прививки от COVID-19 и не записаны в очередь на неё, не имея при том медицинских противопоказаний.

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