Ученые назвали три вулкана на Земле, набирающих силу для масштабного извержения

Учёные назвали три спящих вулкана на Земле, набирающих силу для масштабного извержения. В случае, когда один из них «проснётся», наступит конец всему живому на планете.

Именно такие прогнозы даёт геофизик Джон Пауэр из обсерватории вулканов Аляски, вместе с коллегами из Геологической службы США. Виновниками гибели человечества могут стать извержения Кливленда, Карлайла, Кгамила, Тана, Улиага и Герберта. Все они расположены в непосредственной близости друг к другу и являются частью одного массивного очага магмы. Таким образом, стоит хотя бы одному начать извергаться, как другие сразу же подключаться к нему и все шесть сольются в один супервулкан. Уже сейчас под поверхностью регистрируется активность, а это означает подготовку Аляски к масштабному извержению. Оно достигнет 8 баллов и запустит цепную реакцию в Йеллоустоном парке.

Вторым подключится к массовому истреблению всего живого как раз очаг в Йеллоустоне, где даже сейчас ежедневно регистрируются незначительное землетрясения. В случае же извержения в атмосферу попадёт до 1 тыс. кубических километров породы и пепла. Этого достаточно для мгновенной гибели около 90 тыс. человек, проживающих возле парка. Территория в десятки тысяч километров вокруг погрузнет в метровом слое пепла и он же, попадая в атмосферу, начнёт отражать солнечный свет и тепло. Учёные прогнозируют самую морозную зиму за всю историю, которая продлится десятки лет.

Третий объект повышенного внимания расположен в Восточно-Китайском море. Речь идёт о вулкане Кикай (Япония). Его жерло уже выбрасывало магму и пепел около 7,5 тыс. лет назад, погубив больше половины населения государства в период Дзёмон. Сейчас вулкан спит, но, как и его «собратья», он постепенно наращивает свою силу. В случае катастрофы появится не только массивное облако ядовитого газа и пыли, но и мегацунами. Оно дойдёт до Северной Америки, Дальнего Востока и Китая, унеся при этом жизни по меньше мере 100 млн человек.

Источник: u-f.ru