Науке уже известны более 200 симптомов длительного проявления COVID-19

Согласно данным ученых из Университетского колледжа Лондона, на данный момент науке известны уже более 200 симптомов длительного COVID-19. Коронавирусная инфекция поражает 10 важных систем органов, среди которых легкие, мозг и кожа.

В онлайн-опросе приняли участие 3400 респондентов из 56 стран мира. Практически каждый человек (98,3%) рассказывал о сильной усталости. В 89% случаев пациенты жаловались на недомогание и ухудшение состояния после умственной или физической нагрузки. Нарушения когнитивной функции или «мозговой туман» наблюдались у 85% опрошенных. Этот симптом был одинаково распространен среди пациентов, независимо от их возраста.

Чаще всего встречались такие проявления длительного COVID-19, как проблемы с дыханием, усталость и забывчивость. Кроме этого респонденты рассказывали о треморе, изменениях менструального цикла, зуде кожи, зрительных галлюцинациях, сексуальной дисфункции, потере памяти, агрессии, шуме в ушах, опоясывающем лишае, проблемах с мочевым пузырем и учащенном сердцебиении.

Источник: terrnews.com